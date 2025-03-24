Украина закрыла список критических объектов, которые передавала американским партнерам – нардеп

Нардеп Нагорняк предположил, что информацию об ударах РФ по энергетике Украины передают на уровне правительства.

Украина закрыла список критических объектов, которые передавала американским партнерам.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире "Ранок.LIVE".

"Список критических объектов, которые мы передавали американским партнерам, закрыт", — подчеркнул он.

Нардеп отметил, что не знает, сообщает ли Украина США об ударах РФ по нашей энергетике. Он предположил, что информацию передают на уровне правительства.

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"Даже если произойдет какая-то временная тишина по объектам энергетики со стороны Украины и со стороны России — то Россия сама спровоцирует — два-три дрона полетят по ее энергетике, а скажут, что это украинцы сделали", — говорит парламентарий.

Нагорняк подчеркнул, что подобные действия Кремля могут направляться на подрыв доверия к Украине со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, в Белом доме заявили, что американский президент Трамп считает энергообъекты в Украине ключом к защите государства.

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