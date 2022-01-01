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Украина закрыла судам России доступ к своим внутренним водам

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Украина закрыла судам России доступ к своим внутренним водам

УНИАН

Внутренние воды Украины включают такие реки, как Днепр, Дунай и Днестр.

В Украине в субботу, 1 января, вступил в силу закон, запрещающий доступ к внутренним водам для грузовых судов страны-агрессора.

Документ опубликован на сайте ВРУ.

"Перевозки в каботажных рейсах между речными портами... для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины... могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами которых... являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом", — говорится в документе.

Внутренние воды Украины включают такие реки, как Днепр, Дунай и Днестр.

Закон был принят Верховной Радой Украины 3 декабря 2020 года.

Напомним, что президент США Джо Байден рассказал, что он во время разговора с главой страны-агрессорки объяснил Путину, что не позволит ему захватить Украину.

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