Украина закрывает кран для транзита российского газа: что будет дальше — Bloomberg

В Украине категорически отвергли любые коммерческие соглашения, позволяющие российскому природному газу продолжать поступать через страну по окончании текущего транзитного соглашения в конце года.

Об этом пишет Bloomberg.

Европейский Союз и Украина ранее заявляли, что не будут пересматривать существующий контракт, но некоторые участники рынка оптимистично смотрят на возможность частных сделок по доставке топлива в торговый блок.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, похоже, отверг этот вариант.

"Я не вижу такой возможности. На столе нет никаких возможных решений", – сказал он в интервью Международному агентству по атомной энергии в Вене.

После полномасштабного вторжения Россия прекратила большую часть своих трубопроводных поставок в Европу, но некоторые потоки продолжаются через Украину с меньшими объемами, чем предусмотрено контрактом. Эти поставки покрывают большую часть спроса в таких странах, как Австрия, Венгрия и Словакия.

Фьючерсы на газ на первый квартал 2025 года упали примерно на 15% с начала года, что указывает на уверенность в наличии механизма, который позволит продлить поставки по истечении срока действия соглашения.

"Мы готовы это остановить. Если бы кто-то сказал, что это критически важный вопрос для выживания зимой, это вопрос безопасности поставок — это одна ситуация. Но я не вижу такой ситуации", — сказал Галущенко.

Перед большой войной российский газовый гигант ПАО "Газпром" экспортировал около 177 миллиардов кубометров ежегодно по нескольким трубопроводам на ключевые рынки Европы и Турции, и потеря транзитного маршрута через Украину имела бы небольшое влияние, пишет Bloomberg. Когда большинство других маршрутов были закрыты, поставки через Украину составили почти 30% регионального экспорта "Газпрома" и примерно половину всех потоков в европейские страны, писали в прошлом году аналитики Sinara Bank.

Российский газ все еще поступает в ЕС через Турцию и является вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Западную Европу после США. Официальные лица ЕС четко заявили, что блок должен снизить свою зависимость от Москвы по газу, хотя они не ввели санкций.

Крупные российские поставки в прошлом году позволили Австрии, одному из самых долговременных клиентов "Газпрома" в Западной Европе, увеличить потребление. OMV AG, государственный энергетический гигант страны, имеет долгосрочный российский контракт на поставку до 2040 года, обязывающий его покупать газ, достигающий границ Австрии. В декабре это означало, что "Газпром" покрывал 98% потребностей страны.

Вместо того, чтобы продолжать покупать российский газ, Галущенко призвал больше европейских стран хранить топливо в огромных резервуарах Украины. Он сказал, что страна может предложить 15 миллиардов кубометров газа в хранилищах, что превышает объем в 14 миллиардов кубометров российского топлива, транзитом проходившего через Украину в прошлом году.

"Я считаю, что это справедливо. Не говорите, что мы не можем жить без российского газа", – сказал министр энергетики.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина не планирует переговоры с Россией о продлении контракта на транзит ее газа в Европу после завершения срока действия в конце 2024 года. Однако государство готово рассмотреть варианты транзита, если в нем будут заинтересованы европейские партнеры.

Читайте также: