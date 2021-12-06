Украина закупила 180 тыс. доз вакцины от гриппа: кто может получить прививку бесплатно

Украина закупила 180 тыс. доз вакцины от гриппа: кто может получить прививку бесплатно

Глава Минздрава пояснил, что вакцинацию от COVID-19 можно совмещать с прививкой против гриппа, только вводить уколы в разные руки.

В Украине на средства государственного бюджета закупили более 180 тыс. доз вакцины против гриппа.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, кто имеет право на бесплатную прививку от гриппа.

По его словам, эти 180 тыс. доз будут использованы для вакцинации:

медработников;

людей от 60 лет;

военных;

педагогов.

"Мы также договорились и получили 30 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников бесплатно в рамках механизма PIVI", — отметил Ляшко.

По его словам, вакцинацию от COVID-19 можно совмещать с прививкой против гриппа, только вводить уколы в разные руки. Министр заявил, что сам вакцинировался от гриппа, опубликовав соответствующее фото.

Виктор Ляшко/Facebook

Ранее сообщалось, кому медики советуют вакцинироваться от гриппа в первую очередь.

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