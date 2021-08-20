Украина закупила новую партию COVID-лекарств с недоказанной эффективностью

Минздрав закупил 2,7 тыс. флаконов "Тоцилизумаба" и 14,3 тыс. упаковок "Ремдесивира", от которого ВОЗ рекомендовала отказаться еще в 2020 году.

Министерство здравоохранения Украины закупило для помощи тяжелобольным пациентам с COVID-19 2 784 флакона препарата "Тоцилизумаб".

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что лекарства уже доставили на национальный склад и вскоре их распределят в регионы. Однако, по словам заместителя министра здравоохранения Александра Комариды, "исследования (по препарату. — Ред.) еще продолжаются".

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"Сейчас, если есть возможность сохранить жизнь, — мы должны ее использовать, — указал он и добавил: — Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять".

Комарида заметил, что ГП "Медицинские закупки Украины" приобрели патентованный оригинальный препарат непосредственно у производителя.

Кроме того, в ведомстве рассказали о закупке 14 346 упаковок препарата "Ремдесивир", от которого ВОЗ рекомендовала отказаться еще в 2020 году.

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Украина зарезервировала 300 тысяч доз инновационного американского препарата от коронавируса. По его словам, препарат сейчас находится на третьем этапе клинических исследований.

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