Украина занимает 11 место в мире по количеству смертей от COVID-19

В Украине 2 209 417 случаев коронавируса за время пандемии.

Украина на 11 месте в мире по количеству летальных исходов от коронавирусной болезни.

По данным статистического ресурса Worldometers по состоянию на 2 июня, по количеству летальных исходов от COVID-19 Украина занимает 11 место в мире и 3 — среди стран Европы.

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Отмечают, что по состоянию на 3 июня в мире зафиксировано 172 666 790 случаев коронавирусной болезни. Из них — 3 711 557 смертей. Преодолели болезнь смогли 155 401 869 человек.

Всего в Украине 2 209 417 случаев коронавирусной болезни за время пандемии, выздоровели — 2 072 091 человек, умерло — 50 959 пациентов. По состоянию на утро 3 июня зафиксировано 2581 новых случаев коронавируса.

Напомним, в китайском Гуанчжоу стремительно распространяется новый штамм коронавируса. Местные власти ввели локдаун в районах провинции Гуандун.

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