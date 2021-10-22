Украина занимает третье место в мире по количеству смертей от коронавируса

Украина занимает третье место в мире по количеству смертей от коронавируса

Всего с начала пандемии жертвами болезни стали уже более 63 тысяч украинцев.

По количеству смертей от коронавируса Украина занимает третье место в мире и второе в Европе.

Также читайте Таких цифр не было за всю пандемию: в Украине второй день подряд коронавирус бьет новые рекорды

Как сообщает Telegram канал "Коронавирус-инфо" со ссылкой на данные статистического ресурса Worldometers, это данные за 18 октября.

Также отмечается, что по данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 18 октября по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 5 место в мире и 3 — среди стран Европы. Хуже ситуация только в Великобритании и России.

Данные по состоянию на 21 октября 2021

По состоянию на 22 октября, уже второй день подряд, в Украине снова зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 23785 инфицированных и 614 смертей. Также выросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попали более 5 тысяч человек, а 8 530 пациентов выздоровели.

Напомним, что предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы вчера — 546 и 19 октября — 538. До этого больше всего летальных случаев фиксировали в апреле 2021 года — 481. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек .

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки установили очередной антирекорд по количеству умерших

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку