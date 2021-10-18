Украина заняла четвертое место по суточной смертности от COVID-19 в мире

Больше всего человек, которые не смогли преодолеть недуг — в России (997).
16 октября в Украине от COVID-19 умерло 219 человек. Всего в мире зафиксировано 4 236 летальных случая.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который публикует статистику распространения заболеваемости COVID-19 в мире.
Кроме того, от коронавирусной болезни в Мексике умерло 313 человек, Румынии — 298. Более 100 летальных случаев зафиксировано в Иране, Турции, Индии, США и Бразилии.
Напомним:
- В Украине по состоянию на утро понедельника, 18 октября, зафиксировано 9 524 новых случаев коронавируса . В течение суток от COVID-19 умерло 177 человек, еще 3 421 пациентов выздоровели.
- С начала суток 18 октября "красную" карантинную зону ввели еще в четырех областях Украины — Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.
- Кроме того состоянию на 18 октября из-за распространения коронавируса Киев и 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны. В этих регионах превышены — уровень госпитализаций пациентов с COVID-19, загруженность коек с кислородом, коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень заболеваемости.