Украина запросит созыв заседания Совета "Украина — НАТО": Зеленский обратился к украинцам

Украина запросит созыв заседания Совета "Украина – НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 16 апреля.

Президент рассказал о главном за этот день.

"Первое – был доклад Сырского и Умерова. Наша фронтовая ситуация, наши защитные действия. Задача очевидна – максимально сдерживать российские штурмы и отбивать каждый удар оккупанта.

– был доклад Сырского и Умерова. Наша фронтовая ситуация, наши защитные действия. Задача очевидна – максимально сдерживать российские штурмы и отбивать каждый удар оккупанта. Второе – был доклад руководителей специальных служб, в том числе главы СБУ. И об обезопасении от внутренних угроз, и, конечно, о действиях наших спецслужб в защите Украины от оккупанта. Сейчас можно увидеть, что украинские специальные службы действительно эффективны в уничтожении врага. Я хочу особо отметить результаты воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Они эффективно уничтожают российские ЗРК. Спасибо! А также отмечу работников 13 управления военной контрразведки СБУ, которые делают все, чтобы уничтожить российскую способность терроризировать Украину. Уничтожают российские радиолокационные станции, в частности работавшие для российской авиации и бомбардировок управляемыми авиабомбами. Уничтожим все, что бьет по Украине. И я благодарю каждого нашего воина, Службу безопасности Украины, всех специальных служб и подразделений, которые делают все для защиты нашего государства и людей.

– был доклад руководителей специальных служб, в том числе главы СБУ. И об обезопасении от внутренних угроз, и, конечно, о действиях наших спецслужб в защите Украины от оккупанта. Сейчас можно увидеть, что украинские специальные службы действительно эффективны в уничтожении врага. Я хочу особо отметить результаты воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Они эффективно уничтожают российские ЗРК. Спасибо! А также отмечу работников 13 управления военной контрразведки СБУ, которые делают все, чтобы уничтожить российскую способность терроризировать Украину. Уничтожают российские радиолокационные станции, в частности работавшие для российской авиации и бомбардировок управляемыми авиабомбами. Уничтожим все, что бьет по Украине. И я благодарю каждого нашего воина, Службу безопасности Украины, всех специальных служб и подразделений, которые делают все для защиты нашего государства и людей. Третье. Провел подготовительное совещание: секретарь СНБО, СБУ, Минцифры, Офис. Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашего государства, общества через распространение онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы. Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вред интересам общества должны быть и будут заблокированы", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский отреагировал на гибель воина Павла Петриченко.

"Важно сегодня сказать и об авторе соответствующей петиции – петиции по ограничению онлайн-казино, с которой началась дискуссия сейчас. Это был украинский воин, младший сержант Павел Петриченко – воин 59-й отдельной мотопехотной бригады. Вчера он погиб в бою. Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многие, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина – это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной. Мы должны всегда помнить каждого такого человека, всегда поддерживать каждого такого человека и все делать сейчас, чтобы наше государство выстояло против оккупанта и защитило свой народ и свою землю, свою независимость. Я уверен: так и будет", – подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский рассказал о шагах, предпринятых для получения реальной помощи.

"И еще одно. Работаем каждый день без всякого перерыва ради больших наших возможностей в мире – в наших отношениях с партнерами. Работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи. Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов. в Европе, и на Ближнем Востоке – разные уровни угроз, разные шахеды и баллистика… О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разное разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет. Активно работаем сейчас и чтобы сделать результативным первый глобальный саммит мира в июне. Мы благодарим всех лидеров и государств, которые за эту неделю выразили свою готовность принять участие в саммите в Швейцарии. Я хочу отдельно поблагодарить сейчас за усилия Олафа, господина канцлера Германии, за лидерство и соответствующую международную коммуникацию – за сигналы, которые мы услышали из Пекина. Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины, стабильность в международных отношениях. Саммит в Швейцарии дает реальный шанс всем нам, чтобы Устав ООН, его цели и принципы действительно заработали", – отметил президент.

Срочные новости от Зеленского! Доклад Сырского и Умерова! Запрос в Совет "Украина - НАТО"

Напомним, Зеленский подверг критике идею спикера Палаты представителей США Майкла Джонсона разделить на четыре отдельных законопроекта помощь для Украины, Израиля, Тайваня и расходы на другие приоритеты нацбезопасности.

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