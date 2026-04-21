Украина запускает "Дружбу" после ударов РФ: что изменится для Европы

Украина возобновит транзит нефти

Украина в ближайшее время возобновит прокачку нефти через нефтепровод «Дружба», который ранее получил повреждения в результате российских ударов. Запуск ожидается уже 22 апреля.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода „Дружба“, поврежденном российским ударом. Нефтепровод может возобновить функционирование. Хотя никто сейчас не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся», — сказал он.

Как заявил президент Владимир Зеленский, украинские специалисты смогли обеспечить базовые условия для возобновления функционирования инфраструктуры, невзирая на постоянную угрозу повторных атак со стороны РФ.

Reuters со ссылкой на источник в энергетической отрасли предоставил детали, которые первой заявкой на транзит подала венгерская компания MOL. А поставки планируют распределить между Венгрией и Словакией.

«Прокачку нефти запланировано начать завтра в обед (сообщение поступило 21 апреля — ред.)», — отметил источник.

Возобновление транзита и разблокирование 90 млрд евро помощи от ЕС

«Мы связываем с этим разблокировку европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом», — сказал Зеленский.

Украина также ожидает прогресса в переговорах по вступлению в ЕС, в частности, открытию переговорных кластеров, по которым, по словам Зеленского, Киев уже выполнил свою часть обязательств.

Президент также подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию и последующей диверсификации энергоснабжения в Европе.

Отдельно Украина работает с партнерами по финансированию восстановления энергетической инфраструктуры и усилению ее защиты. В частности, уже на этой неделе готовится встреча в формате энергетического Рамштайна.

На фоне глобальной напряженности на энергорынках, в частности из-за кризиса вокруг Ирана, Украина также подтверждает, что потребности в топливе на апрель и май полностью обеспечены.