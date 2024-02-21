Украина запускает экспорт продукции в обход Польши: Кубраков рассказал детали

Поскольку Украина работает над поиском альтернативных путей экспорта своей продукции в связи с ужесточением блокады границы польскими фермерами, в ближайшие дни планируется запустить маршрут в обход Польши.

Украина в ближайшие дни запустит экспорт своей продукции через Дунай после того, как польские фермеры ужесточили блокаду границы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона.

Он рассказал, что главный экспортный путь Украины – Черным морем – работает благодаря Силам обороны. За январь этого года наша страна перевезла 6,7 млн тонн аграрной продукции по Черному морю и Дунаю. И всего 370 тысяч тонн транзитом через Польшу. Это около 5% от общего количества.

По словам Кубракова, самый главный канал Украины – это Черное море и Дунайский кластер, поэтому государство планирует их развивать. В то же время он добавил, что продукция с добавленной стоимостью больше экспортировалась через сухопутные коридоры, преимущественно через Польшу.

"Что мы сейчас предлагаем? Мы в ближайшие дни запускаем через Дунай баржи с контейнерами в порты Румынии, порт Констанцы. Первые два судна отправятся в ближайшие дни. Также ожидаем в ближайшие дни, что мы сможем вверх по течению Дуная поставлять на рынки Германии и Австрии продукцию наших производителей, обходя Польшу", - объяснил министр.

Напомним, ранее министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что большинство украинского зерна (90%) идет через "украинский коридор" по морю, а часть попадает в Польшу в опломбированных вагонах, что делает невозможным попадание этого зерна на рынок Польши.

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