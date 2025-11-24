Пресс-конференция / © ТСН

Сегодня Украина - первая в Европе и шестая в мире запустила технологию Starlink Direct TO CELL.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук.

И уже в первый тестовый день в сети зарегистрировались 200 тысяч пользователей, которые отправили более 16 тысяч смс. Как сообщил СЕО Киевстар Александр Комаров во время презентации запуска, это даст возможность оставаться на связи там, где покрытия мобильной сети нет.

Смартфоны видят спутник исключительно под открытым небом. Благодаря технологии, телефон напрямую подключается к базовой станции в космосе. А это значит, что связь будет даже там, где вышек на земле — а соответственно и мобильного покрытия — нет. Поэтому, когда привычная сеть исчезнет — телефоны, которые поддерживают 4G и LTE — на Старлинк будут переключаться автоматически. Как вот в случае блэкаута или зоны боевых действий, где вышки мобильной связи — уничтожены; в высокогорье Карпат, густых лесах или на глухих дорогах.

Однако пока услугой могут воспользоваться исключительно владельцы телефонов, которые работают на операционной системе android. Также уровень сигнала спутниковой сети будет снижаться в приграничной зоне. Это связано с регуляторными ограничениями.

Уже сейчас через спутник украинцы могут переписываться текстовыми смс. В перспективе — заработают и голосовые сообщения. А также аудио- и видеозвонки. И все это теперь — без привычных для нас, дополнительных портативных старлинков на земле. Соглашение со Space X законтрактовал крупнейший в Украине мобильный оператор Kyivstar. И все это абсолютно бесплатно в течение следующего года.

«Эта технология будет работать там, где нет никакой связи», — Александр Комаров, СЕО Kyivstar разъяснил детали работы услуги для ТСН

«Мы все понимаем, что достаточно регулярно, в рамках почти всех областей Украины, у нас отсутствуют электроэнергии. Как результат, у нас немного ухудшается автоспособность наземных сетей и является следствием, на самом деле, отсутствие электроэнергии. Такая технология приходит на помощь, потому что, несмотря на наличие электросети на земле, эта технология будет работать, если у вас заряжен смартфон.», — рассказал он.

По его словам, также технология будет работать там, где нет никакого покрытия. «Как бы мы не строили на сегодняшний день примерно 20% территорий Украины, на них не существует какого-либо покрытия, любой телекоммуникационной технологии. Но там есть люди, я, можно сказать, наведув, например, Карпат, где есть люди, где есть туристы, где есть отдыхающие, где нет покрытия», — рассказал Комаров.

«Идет достаточно регулярно, наши спасатели проводят соответствующие операции для того, чтобы спасать людей. Я очень надеюсь, что людей будет со смартфоном и спутником-связью количество случаев плохих будет стараться меньше», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что тестирование новой технологии началось еще в сентябре этого года.