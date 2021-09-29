Украина запустила первый контейнерный поезд в Китай по программе "Большая стройка"

Укрзализныця начинает активную модернизацию инфраструктуры и развитие контейнерных перевозок в формате "море - железная дорога".

Первый контейнерный поезд отправился в Китай 28 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд, везущий пиломатериалы, содержит 40 контейнеров объемом 40 футов. Он преодолеет расстояние в почти 10 000 км за 18 суток и пройдет по территории 4 стран. Это первый контейнерный поезд, отправленный на экспорт. До сих пор Украина только принимала контейнерные поезда из других стран.

"Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами - поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большой стройки" в ближайшие годы", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что в ЕС доля контейнерных перевозок составляет около 45%, в то время как в Украине - всего 2,5%. Увеличению объемов таких перевозок мешает устаревшая железнодорожная и портовая инфраструктура. Поэтому ее модернизация позволит Украине полностью использовать свой географический потенциал. Об этом, в частности, во время Ялтинской Европейской Стратегии 2021 говорил президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, и.о. председателя правления АО Укрзализныця Александр Камышин отметил, что развитие контейнерных перевозок будет способствовать торговым отношениям Украины и КНР.

"В середине сентября мы приняли из Китая 50-й контейнерный поезд с импортным грузом. Сегодня отправляем первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай. Планируем, что такие поезда станут регулярными", - добавил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский приветствовал принятие закона о концессии, который позволит развивать украинские порты. В рамках президентской программы "Большая стройка" запланированы масштабные инвестиции в портовую инфраструктуру, в том числе с привлечением частного капитала и передачи государственных портов в концессии.

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