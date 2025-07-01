Украина запустила цифровой нотариат: что это такое и где уже работает

МИД Украины

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С 1 июля 2025 года украинцы за рубежом могут получать нотариальные услуги онлайн.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Что теперь меняется

До этого времени оформление нотариальных документов за границей требовало личного присутствия гражданина в консульстве, заполнения бумажных заявлений, согласования текстов документов, оплаты сборов через банк и нескольких визитов.

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Новая система автоматизированного нотариата, внедряемая МИДом, полностью изменяет этот подход. Теперь все — от подачи заявления до формирования нотариального документа — можно сделать онлайн через систему е-Консул

Как работает новый цифровой нотариат

Онлайн-заявление — гражданин подает обращение на нотариальное действие через систему е-Консул, загружает документы и образец доверенности или заявления.

Автоматическая проверка — система подсказывает, какие документы нужны, а консул проверяет их и согласовывает оформление.

Обратная связь — в случае ошибок или недостатка документов заявитель получает уведомление с рекомендациями.

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Оплата и подписание — после согласования система формирует документ, заявитель оплачивает сбор и записывается в е-Чергу.

Получение документа — лицо приходит в определенное время в консульство только для подписи и получения уже готового документа.

Цифровой нотариат уже работает в 40 посольствах и консульствах Украины, в том числе:

Австралии

Алжире

Анголе

Аргентине

Ботсване

Вьетнаме

Гане

Эфиопии

Индии

Индонезии

Катаре

Кении

КНР (генконсульства в Гуанчжоу и Шанхае)

Конго

Кореи

Кот-д’Ивуаре

на Кубе

Кувейте

Латвии

Малайзии

Марокко

Мексике

Мозамбике

ОАЭ

Омане

ЮАР

Перу

Руанди

Саудовской Аравии

Сенегале

Сингапуре

Таиланд

Тунисе

Чили

Японии Генконсульствах в:

Милане

Гамбурге

Гданьске

Ранее сообщалось, что в Украине запустили услугу внеочередной женитьбы для военных.

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