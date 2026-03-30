Украина запустит поезд в Болгарию через Румынию: когда ждать первого рейса

Укрзализныця

Украина готовится к расширению международного железнодорожного сообщения. Уже нынешним летом планируется запуск пассажирского поезда в Болгарию, который будет курсировать через территорию Румынии. Проект реализуется в трехстороннем формате при активном сотрудничестве правительств трех стран.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба после встречи с болгарским коллегой Корманом Исмаиловым.

По его словам, главная цель — сделать железнодорожное сообщение не только доступным, но и финансово выгодным для пассажиров.

«Работаем над запуском пассажирского железнодорожного сообщения Украина — Болгария через Румынию. Цель — тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате. Важно обеспечить конкурентное предложение за счет PSO (механизма публичных сервисных обязательств)», — подчеркнул Кулеба.

Кроме железной дороги, стороны сосредоточились на развитии стратегической автомобильной инфраструктуры и дунайского кластера. Внедрение цифровых решений должно существенно ускорить пересечение границы и логистические процессы.

«Будем в дальнейшем сотрудничать в сфере автомобильных перевозок и прорабатывать проведение заседания смешанной комиссии. Также речь шла о цифровых решениях, в частности электронной очереди на границе», — добавил чиновник.

Напомним, «Укрзализныця» заявила о готовности рассмотреть внедрение страхования пассажиров по аналогии с авиаперевозками, чтобы оградить их от возможных рисков, в том числе задержек поездов или вреда здоровью.

По словам председателя правления компании Александра Перцовского, страхование может стать отдельным продуктом, реализуемым в сотрудничестве со страховыми компаниями.

«Мы открыты, чтобы страховать людей, как при авиа. Мы открыты для сотрудничества со страховыми компаниями. Здесь вопрос готовности страхового рынка это принимать», — отметил он.

В то же время Перцовский подчеркнул, что до завершения войны повышение цен на билеты не планируется.

«Государство взяло четкую стратегию, чтобы до конца войны цены не росли», — подчеркнул глава УЗ.

Он также добавил, что возможные изменения будут касаться премиум-билетов, в частности, в вагоны СВ (люкс) и первого класса поездов «Интерсити+», однако детали ценообразования обещают обнародовать впоследствии.