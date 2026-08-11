Украина засекретила количество российских ракет, которые атакуют города: в Bloomberg объяснили почему

Удары РФ по Украине

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Воздушные силы Украины перестали указывать в ежедневных отчетах количество российских ракет. Киев обращается к союзникам с просьбой помочь укрепить свою противовоздушную оборону.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам знакомого с этим вопросом собеседника, войска противовоздушной обороны изменили формат отчетности как меру безопасности в ответ на российские удары. Он называет этот вопрос «деликатным».

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В издании отмечается, что Украина продолжает обращаться к союзникам с просьбой помочь укрепить свою противовоздушную оборону во время российских атак. Особо Киев стремится получить больше поставок для системы Patriot американского производства. Эта ПВО лучше всего способна сбивать российские баллистические ракеты.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет ПВО в Украину от ее союзников сократились втрое за первую половину года по сравнению с 2025 годом.

В ответ Украина наносит удар, атакуя нефтеперерабатывающие заводы и логистические склады глубоко внутри России, включая гиганта электронной коммерции Wildberries.

Аналитики Института изучения войны ISW считают, что Россия переориентирует производство своих ударных систем дальнего радиуса действия на то, что они могут надежнее пробивать украинские средства противовоздушной обороны.

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Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, 11 августа российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. Под прицелом очутился центральный рынок города. По информации властей, по меньшей мере четыре человека ранены в результате обстрела города.

Также оккупанты нанесли массированный смертельный удар по Запорожью. Они атаковали областной центр ракетами и управляемыми авиабомбами. По меньшей мере, там шесть погибших.

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