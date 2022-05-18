Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина заслуживает индивидуального подхода к предоставлению ей статуса кандидата в члены ЕС — Кулеба

Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина заслуживает индивидуального подхода к предоставлению ей статуса кандидата в члены ЕС — Кулеба

Фото: Associated Press

Украина заслуживает индивидуального подхода к предоставлению ей статуса кандидата в члены ЕС.

С соответствующим заявлением министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к голландским депутатам.

Об этом глава украинского сообщил в своем Твиттере.

"Поинформировал голландских депутатов о последних событиях в войне России против Украины. Я подчеркнул, что Украина борется не только за свое, но и за будущее и свободу Европы. Украина заслуживает индивидуального подхода, основанного на заслугах, когда речь идет о предоставлении ей статуса кандидата в ЕС", — написал Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел встретился и с главой МИД Нидерландов Вопке Гукстрою в Гааге. Лидеры дипломатии двух стран обсудили поставки оружия, новые санкции против России и предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС.

"Это будет проверка Европы на искренность своих слов" - Дмитрий Кулеба посетил Германию

"Это будет проверка Европы на искренность своих слов" - Дмитрий Кулеба посетил Германию

Читайте также:

Следующая публикация