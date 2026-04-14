Вероятно ракета Коралл / © anothermag.com

Реклама

В Украине впервые публично продемонстрировали новую ракету противовоздушной обороны «Коралл». Презентация прошла с участием Владимира Зеленского. Выставка оборонной техники была посвящена Дню работников оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом пишет TWZ.

Технические характеристики ракеты «Коралл»

Сообщается, что ракета «Коралл» разработана государственным конструкторским бюро «Луч». Согласно уточненным планам развития, дальность полета ракеты была увеличена с начальных 30-50 км до 100 км. Это позволяет отнести его к классу систем большой дальности.

Реклама

По обнародованным ранее данным разработчика, характеристики ракеты включают:

Вес: 300 кг (боевая часть — 25 кг).

Скорость: 3600 км/ч.

Назначение: борьба с аэродинамическими и баллистическими целями.

Активная радиолокационная головка самонаведения «Оникс».

По состоянию на 2023 год готовность проекта оценивалась в 70%. Министерство обороны Украины определило развитие комплекса «Коралл» одним из приоритетов оборонной отрасли.

Вероятна, ракета «Коралл». / © Скриншот

Как отмечает издание, программа Корал направлена на замену советских систем С-300 и Бук-М1, а также на дополнение западных комплексов Patriot и SAMP/T. Собственное производство ракет должно уменьшить зависимость Украины от ограниченных и дорогостоящих поставок иностранных средств перехвата. В разработке компонентов системы задействованы украинские предприятия «Луч» и «Радионикс», которые также сотрудничают с испанской группой Sener в рамках международных инициатив по усилению ПВО.

Текущий статус программы

Сообщается, что точный этап испытаний и сроки запуска серийного производства остаются засекреченными. В то же время, руководитель оборонного кластера Brave1 отмечал, что ряд отечественных ракетных разработок уже прошли полигонные испытания, а отдельные образцы применялись непосредственно в боевых условиях.

Реклама

В медиа отмечают, что «Коралл» может быть интегрирован в существующие пусковые установки по принципу программы FrankenSAM, что позволит использовать новые ракеты с модернизированными советскими или западными платформами.

Производство ракет в Украине — последние новости

Ранее в ОПУ представили топовое украинское оружие, серийное производство которого уже начато.

На выставке также представили новую ракету-дрон Areion. Она совмещает подход крылатых ракет с отдельными элементами беспилотных платформ. Боевая часть составляет 120 кг, а дальность полета — до 600 км.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина впервые в истории имеет достаточный уровень вооружения для эффективной защиты от российских ударов.