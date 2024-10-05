Украина "зависла" в неопределенности после визита Зеленского в США — The Washington Post

Поездка Зеленского в США, несмотря на все его усилия, не вызвала резонанса в Вашингтоне.

Прошло уже больше недели после возвращения президента Владимира Зеленского из США, где он презентовал свой "План победы", но до сих пор не понятно, как его стратегию восприняли в Вашингтоне.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что поездка Зеленского в США, несмотря на все его усилия, не вызвала резонанса в Вашингтоне. Президент Джо Байден так и не пошел на уступки по запрету на глубокие удары по РФ. Сам же Зеленский попал под "перекрестный огонь" предвыборной войны между двумя кандидатами в президенты.

“Активность Зеленского в США усилила ту беспокойную подвешенность, в которой сейчас оказалась Украина — она полагается на Соединенные Штаты как на своего главного союзника, который вооружает ее против России, но не уверена, как долго будет продолжаться эта поддержка, поскольку внимание к войне исчезает на третьей год и с новой эскалацией на Ближнем Востоке”, — пишет издание.

На следующей неделе у Зеленского будет еще один шанс представить "План победы" на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне, которое посетит Байден. После того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Киев может получить другую помощь во время конференции в Германии, сказал западный дипломат, говоривший на условиях анонимности.

В частности, отметил дипломат, страны НАТО рассматривают способы предоставления Украине более конкретных шагов для будущего членства в альянсе — хотя, по всей вероятности, все еще недостаточно срочных, о чем просил Киев.

Напомним, как утверждает испанская газета El Pais, западные партнеры начали новый этап давления на Киев, чтобы тот стал более сговорчивым об условиях прекращения войны.

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