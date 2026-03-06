Украина зимой израсходовала годовой объем ракет для Patriot

ЗРК "Патриот

Украина «за четыре месяца зимнего сезона» потратила на отражение российских атак около 700 ракет-перехватчиков систем ПВО Patriot.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам Кубилюса, такой расход «примерно соответствует количеству ракет, которые американские производители способны производить за год».

В частности, Lockheed Martin, ключевая компания, собирающая ракеты PAC-3 для систем Patriot, в 2025 году изготовила всего 620 таких ракет, при этом увеличив на 20% показатель предыдущего года.

Как отметил Кубилюс, Украина тратит такое большое количество дефицитных снарядов, поскольку уничтожение одной баллистической ракеты часто требует нескольких перехватчиков.

Еврокомиссар добавил, что за 2025 год Россия выпустила по Украине почти 2000 ракет, из которых около 900 были баллистическими.

Он отметил, что США на фоне войны против Ирана, не имеют возможности поставлять эти снаряды одновременно собственным войскам, странам Персидского залива и Украине.

«Ситуация действительно критическая, нам необходимо срочно и быстро наладить производство ракет», — заявил еврокомиссар.

Он также отметил потенциальную роль Украины в производстве ракет-перехватчиков внутри Европы.

По словам Кубилюса, «украинцы очень изобретательны и стремятся, используя свою инновационную оборонную промышленность, создать собственное производство противобаллистических ракет в партнерстве с некоторыми европейскими странами».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Independent предположил дефицит средств ПВО из-за обострения на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что война США с Ираном может усложнить поставки ракет и систем ПВО для Украины. В частности речь идет о Patriot.