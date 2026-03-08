Украина знает: Зеленский раскрыл, что Россия передала Ирану

Владимир Зеленский / © Getty Images

Россия продолжает оказывать поддержку иранскому режиму на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Украина внимательно следит за этим сотрудничеством и уже передала западным партнерам соответствующие разведывательные данные.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве.

Глава государства подтвердил, что Москва передает некоторые виды вооружения и технологий иранской стороне. Украинская разведка зафиксировала эти процессы, и Киев уже проинформировал партнеров о деталях такого сотрудничества, в частности, в контексте беспилотников типа «Шахед».

Зеленский озвучил позитивную для Украины новость: Тегеран приостановил встречные поставки ракетного вооружения в Россию.

«Хорошо то, что, по-моему, иранцы сейчас не предоставляют России свои ракеты, чтобы та атаковала нас, и другое вооружение тоже, это позитив», — подчеркнул президент.

Очевидно, что обострение на Ближнем Востоке заставляет Иран аккумулировать все имеющиеся военные ресурсы для собственных нужд, что ограничивает Кремль возможности в войне против Украины.

Какую помощь предлагает Украина

На фоне постоянных атак на американские военные базы и угрозы гражданскому населению на Ближнем Востоке, Украина выступила с инициативой. Обладая колоссальным опытом борьбы с иранскими беспилотниками и ракетами, Киев предложил Вашингтону практическую помощь.

«С нашей стороны есть месседжи о том, как помочь гражданским людям и на Ближнем Востоке американским воинам в некоторых странах. Мы говорили о готовности отправить экспертов, и если им предоставят возможности защиты, мы стараемся помочь», — заявил Зеленский.

Привлечение украинских военных специалистов может существенно усилить возможности союзников в противодействии иранским воздушным угрозам.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, Россия фактически отказалась от какого-либо нейтралитета и заявила о поддержке Ирана в его противостоянии с США и Израилем.

В частности, посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью заявил, что Россия «не является нейтральной» в этом конфликте и сознательно поддерживает Тегеран.

В то же время, российская сторона традиционно пытается переложить ответственность за эскалацию на Запад и Израиль. Келин подверг критике международное сообщество за то, что оно обвиняет Иран в обострении ситуации, и заявил, что, по его мнению, Тегеран лишь «отвечает на атаку» со стороны США и Израиля.

Также, по имеющейся информации, Россия передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам более точно наводить ракеты и дроны-камикадзе.