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Украинца Евгения Малолетку признали фотографом года по версии The Guardian (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Украинца Евгения Малолетку признали фотографом года по версии The Guardian (фото)

Фото с Facebook-страницы Евгения Малолетки

Украинец – автор самых ярких фото о войне в Украине, в частности – снимка беременной после обстрела врагом роддома в Мариуполе.

Украинский фотограф Евгений Малолетка, работающий для Associated Press, признан фотографом 2022 года по версии британской газеты The Guardian.

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что Малолетка сначала документировал события в Казахстане, где вспыхнули протесты против действующей власти. Однако в январе фотограф вернулся домой, поскольку возросла угроза российского вторжения.

Сначала он находился в Харькове, где фотографировал моменты подготовки к боевым действиям на фоне мирной жизни вблизи границы с РФ.

Когда же угроза полномасштабной войны возросла еще больше, команда Associated Press в составе Малолетки, Мстислава Чернова и Василисы Степаненко выехала в Мариуполь. Они прибыли туда за час до начала вторжения российских войск.

Фото Евгения Малолетки / © Associated Press
Фото Евгения Малолетки / Фото: Associated Press

В Мариуполе команда документировала разрушения, работу медиков в больницах, жертвы среди гражданских. Наибольший резонанс получили кадры разрушенного роддома, снятые 9 марта после российских обстрелов.

В течение 20 дней команда фиксировала преступления оккупантов в захваченном городе, однако вынуждена была уехать из-за начатых захватчиками розысков фотографов.

После Мариуполя Малолетка работал и в других горячих точках: Харькове, Изюме, Херсоне.

Фото Евгения Малолетки / © Associated Press
Фото Евгения Малолетки / Фото: Associated Press
Фото Евгения Малолетки / © Associated Press
Фото Евгения Малолетки / Фото: Associated Press

Напомним, британское издание The Economist назвал Украину страной 2022 года "за героизм народа и противостояние агрессору". Там подчеркнули, что Украина стала для многих источником вдохновения, ведь показала, что "ложь можно разоблачить, а террору – противостоять".

Кроме того, американское издание The Time назвало персоной 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины".

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Дата публикации
Просмотры
525
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