Украинца наказали, потому что у него воняли свиньи: подробности инцидента

В Ивано-Франковской области наказали жителя села Юнашкив из-за его зловонных свиней.

Об этом говорится на странице Бурштынского городского совета в Facebook.

В ходе заседания административной комиссии, которое состоялось 27 ноября, было рассмотрено обращение селян. Так, люди пожаловались на мужчину, который на своем домохозяйстве содержит более сотни свиней, нарушая санитарные нормы.

По словам жителей, поэтому в населенном пункте постоянно ощущается сильный неприятный запах, что негативно влияет на качество жизни. Они отмечают, что владелец свиней уже неоднократно обещал снизить количество животных и улучшить условия содержания, но своих обещаний не выполнил.

"Санитарные нормы предусматривают: содержание свиней на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов; обустройство герметичных навозохранилищ во избежание распространения запахов; регулярная очистка территории и соблюдение гигиенических правил; для личного селянского хозяйства допустимое количество свиней обычно составляет не более 15 голов", - говорится в сообщении.

За несоблюдение этих требований административная комиссия под председательством заместителя мэра Марьяна Слюзаря наложила штраф в размере 1360 гривен в соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Представители власти отметили, что это решение призвано напомнить всем жителям общины о важности соблюдения санитарных норм и уважении прав соседей.

Напомним, недавно 80-летний мужчина оказался в суде из-за петуха. Он так и не признал себя виновным, но получил наказание.

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