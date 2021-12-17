Украинца обвинили в нападении на дом "экс-прокурорши" Поклонской в оккупированном Крыму

Украинца обвинили в нападении на дом "экс-прокурорши" Поклонской в оккупированном Крыму

В России заявили о задержании 58-летнего жителя Днепропетровска.

Российская полиция задержала гражданина Украины возле дома "экспрокурорки" оккупированного Крыма Наталии Поклонской, которую Кремль отправил послом в островное государство Кабо-Верды.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на информацию от полицейских.

В сообщении говорится, что 58-летний житель Днепропетровска обвиняется в нападении на дом, но не уточняет, какие именно действия совершил украинец.

Сотрудники российской полиции прибыли по вызову работника службы охраны. Очевидно, в крымском подворье Поклонской сработала сигнализация.

Напомним, недавно Киевский апелляционный суд разрешил задержание бывшей "прокурорши" аннексированного Крыма Наталии Поклонской, подозреваемой в государственной измене.

Справка:

Наталья Поклонская стала "прокуроркой" Крыма в апреле 2014 года. В октябре 2018 года прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонскому подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Генеральная прокуратура Украины также составила подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.

9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности, против Натальи Поклонской.

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