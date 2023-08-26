Украинцам блокируют банковские карты из-за долгов за коммуналку: кто под угрозой

За долги также могут забрать до 50% пенсионной выплаты.

В Украине из-за долгов по коммунальным счетам блокируют банковские счета. На сегодняшний день в реестре таких более 627 тыс. человек.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Во время военного положения украинцам не имеют права прекратить коммунальные услуги, а также принудительно взимать коммуналку переселенцев, в населенных пунктах, где ведутся военные действия. Однако задолженность таки придется заплатить.

Помимо отключения коммунальных услуг, есть и другие методы воздействия на должника.

"А вот подавать в суд на должников могут. В реестре должников – 627,1 тыс. украинцев, проигравших суды по коммунальным долгам. Суд проходит по упрощенной процедуре. Например, как говорится в материалах дела №643/5130/23, в июне В этом году "Харьковские тепловые сети" подали иск против владельцев квартиры, которые не платят за отопление, а уже в августе через два месяца суд обязал должников заплатить свыше 89 тыс. грн. -го", — указано в сообщении.

Что угрожает должникам:

исполнитель судебного решения может арестовать имущество должника;

по письму исполнителя должны арестовать все банковские счета;

если информация о долгах будет передана в Бюро кредитных историй, это может помешать оформить кредит в будущем;

исполнитель может забрать имущество должника (даже чайника).

Пенсионеры тоже под угрозой

Также отмечается, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг могут унести до 50% пенсионной выплаты.

"Например, если пенсионер ежемесячно получает выплату 4800 грн, то из-за коммунального долга у него могут списывать 2400 грн. При этом прожиточный минимум для пенсионера составляет 2093 грн. Конституционный суд своим решением принял: урезать пенсию таким образом, чтобы ее размер был меньше прожиточного минимум, нельзя", — говорится в сообщении.

Отметим, что Кабмин Украины обеспечивает неизменность тарифов на отопление для населения в новом отопительном сезоне 2023-2024.

В Украине общее удорожание коммунальных услуг с июля 2022 года по июль 2023 года составило – 14,7%. Больше всего возросла стоимость электроэнергии – на 69,7%.

В то же время украинцам возвращают деньги за газ, если у бытовых потребителей произошла смена поставщика услуг, но оплата была произведена еще до этого.

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