Украинцам блокируют счета без предупреждения: каких переводов следует избегать

В Украине могут заблокировать без предупреждения счета украинцев при обнаружении подозрительных операций. Все из-за финансового мониторинга, который работает автоматически.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Одной из распространенных жалоб на профильных форумах является недовольство "ПриватБанком".

"Все украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. И даже если клиент не знал, что нарушает, банк автоматически проверит транзакцию и определит операцию как "рискованную", — говорится в сообщении.

Проблема также в том, что мошенники прибегают к все новым схемам, что приводит к более тщательной проверке.

"Также заблокировать могут любую "нетипичную" операцию: на большую сумму с наличными. Под особое внимание находятся и все политически значимые лица. Поэтому, если вы, например, народный депутат, просить у вас объяснить, кто перевел вам средства, банк будет гораздо чаще",- указано в сообщении.

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк рассказывает, что банки за нарушение финансового мониторинга штрафуют, потому они не просто могут проверить транзакции, а обязаны это делать.

"Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных. В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинг и дальше будут усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного и демократического мира", – отмечает Корнилюк.

Какие предания блокируют украинцам чаще всего:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее выведение наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн.;

транзакции на сумму 400 тыс. грн. и более.

Тем временем в Украине активизировались мошенники, якобы собирающие деньги на лечение раненых военных. И это в то время, когда реальные волонтеры едва закрывают собрание на нужды ВСУ.

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