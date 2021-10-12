Украинцам будуть посылать сообщения о судебных исках на телефон

Их будут посылать автоматически.

Украинцев будут получать уведомления о судебных исках против них на телефон.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Их будет автоматически рассылать сервис по мониторингу госреестров "Опендатабот". Пользователи будут получать сведения не только о состоянии рассмотрения их судебных дел, а также об отклоненных судебные иски.

Изменения помогут украинцам оперативно и заблаговременно отслеживать судебные дела по ним. Ведь сейчас ответчики узнают о судебных исках только после получения судебной повестки по почте. Впрочем, большинство граждан так и не узнали об исках из-за того, что у половины судов нет денег на рассылку корреспонденции.

Как сообщалось, уже более года в Украине работает система автоматической фиксации нарушений ПДД. Нарушение ПДД влечет за собой определенный штраф. Так, большинство водителей полностью соблюдаются все правила, но они хотят быть уверены, что на их имя не направили соответствующее "письмо счастья". ТСН.ua подробно объясняет о том, где и как можно проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

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