Украинцам будут выплачивать 900 гривен ежемесячно: кто получит средства

Все украинцы, которые бесплатно предоставили внутренне перемещенным лицам убежище, могут рассчитывать на сумму 900 гривен. Напомним, что ранее они получали 450 гривен в месяц за одного человека. Новшество вступило в силу с 1 октября. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Об этом сообщило Министерство по реинтеграции оккупированных территорий. Речь идет о программе "Убежище", которая предусматривает денежную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги тем, кто бесплатно разместил в своем жилье ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) от 24 февраля 2022 года.

В ведомстве отмечают: " Владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 за каждое такое лицо в месяц. Это стало возможным благодаря обновленному меморандуму о сотрудничестве, который от имени правительства заключил Минрегион с Обществом Красного креста Украины ".

В свою очередь, Тарас Мельничук (представитель Кабинета министров в Верховной Раде) уточнил в своем Telegram-канале, что речь идет о компенсации, которая рассчитывается в размере 30 гривен на один человек-день. А причиной увеличения выплат стала дополнительная нагрузка в период отопительного сезона. Будут действовать новые правила до марта 2023 года.

Мельничук также добавил: " Унормировано в целях обеспечения своевременности осуществления выплат компенсации возможность передачи данных с использованием системы электронного взаимодействия органов исполнительной власти, а в случае отсутствия соответствующих технических возможностей – посредством электронной почты ".

Напомним, что решение о повышении размера выплат анонсировалось еще месяц назад, но принято оно было в последний день сентября.