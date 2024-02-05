Украинцам добавят к страховому стажу период, когда они не работали: но есть три важных условия

Чтобы выйти на пенсию и заслуженно отдохнуть, украинцы должны набрать определенный страховой стаж. Ситуации в жизни бывают разными и иногда возможности работать у человека нет. Но некоторым гражданам этот период может быть учтен в страховой стаж. Разбираемся.

В Пенсионном Фонде Украины рассказали, что такую возможность имеют те люди, которые ухаживают за родственником, имеющим I группу инвалидности. Обычно они нуждаются в уходе со стороны. Если, при определенных обстоятельствах, член семьи должен покинуть работу, чтобы ухаживать за нездоровым родственником, этот период может быть отнесен к страховому стажу.

"Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в частности за лицом с инвалидностью I группы", — сообщили в ПФУ.

Но есть три важных условия :

лицо не может быть пенсионного возраста или иметь инвалидность (т.е. оно должно быть трудоспособным);

в период ухода за лицом с инвалидностью нельзя работать;

получать компенсацию или надбавку в соответствии с действующим законодательством в органах социальной защиты населения.

В то же время, конечно, период ухода за лицом с I группой инвалидности должен приходиться на время после 2003 года, когда был принят закон о страховом стаже.

Как отметили специалисты из Пенсионного Фонда Украины: "При соблюдении указанных условий период ухода, который имел место после 01.01.2004, учитывается в страховой стаж человека, поскольку согласно статье 11 Закона № 1058-IV в этот период она является застрахованным лицом. Страхователем для ее есть соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию (статья 14 Закона № 1058-IV)".