Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинцам готовят штрафы за нарушение комендантского часа, ограничения продажи алкогольных напитков

Дата публикации
Просмотры
1119
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинцам готовят штрафы за нарушение комендантского часа, ограничения продажи алкогольных напитков

sud.ua

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которому предлагается ввести новые штрафы в условиях действия военного положения.

Проект закона №7356 предусматривает:

  • Ответственность за нарушение ограничений по реализации (отпуску) лекарственных средств во время действия военного положения - штраф от 1700 до 5100 гривен с конфискацией лекарственных средств и выручки.
  • Административная ответственность за нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков во время действия военного положения - штраф от 8500 до 17 000 гривен.
  • Нарушение комендантского часа предусматривает штраф от 170 до 340 гривен.
  • Нарушение специального режима светомаскировки - штраф от 170 до 340 гривен.
  • Нарушение комендантского часа, совершенного в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы) - штраф от 1700 до 3400 гривен.

В проекте закона определены процессуальные нормы по определению, кто будет составлять протоколы об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления и т.п.) и субъектов рассмотрения дел и вынесения постановлений.

Предложено наделить полицейских и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, в случае нарушения гражданами комендантского часа применять к ним меры по административному задержанию.

Читайте также:

Сохранится ли заработная плата, если объявлено простое или приостановлено действие трудового договора

Можно ли рассчитывать на отпуск во время войны

У кого могут забрать авто и другое имущество во время войны, кто и когда может получить компенсацию

Следующая публикация