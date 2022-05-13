Украинцам готовят штрафы за нарушение комендантского часа, ограничения продажи алкогольных напитков

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которому предлагается ввести новые штрафы в условиях действия военного положения.

Проект закона №7356 предусматривает:

Ответственность за нарушение ограничений по реализации (отпуску) лекарственных средств во время действия военного положения - штраф от 1700 до 5100 гривен с конфискацией лекарственных средств и выручки.

Административная ответственность за нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков во время действия военного положения - штраф от 8500 до 17 000 гривен.

Нарушение комендантского часа предусматривает штраф от 170 до 340 гривен.

Нарушение специального режима светомаскировки - штраф от 170 до 340 гривен.

Нарушение комендантского часа, совершенного в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы) - штраф от 1700 до 3400 гривен.

В проекте закона определены процессуальные нормы по определению, кто будет составлять протоколы об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления и т.п.) и субъектов рассмотрения дел и вынесения постановлений.

Предложено наделить полицейских и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, в случае нарушения гражданами комендантского часа применять к ним меры по административному задержанию.

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