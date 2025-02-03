Украинцам массово рассылают фейковые повестки от ТЦК

В Украине активизировалась новая волна фишинговых атак, направленных на украинских мужчин.

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко.

Злоумышленники массово рассылают электронные письма, якобы поступающие от территориальных центров комплектования (ТЦК).

"Открыв такой файл pdf, ваш ПК сразу будет инфицирован. Если письма поступают не из государственного домена gov. ua, а, например, из домена gmail. com – сразу удаляйте. О подобной схеме я рассказывал в сентябре. Мошенники активизировались накануне продления срока мобилизации и военного положения", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия пытается завербовать родственников украинских пленных и заставить их предать Украину. Также родственники пленных нередко становятся жертвами мошенников. Больше об этом читайте в новости.

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