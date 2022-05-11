Украинцам могут выплачивать еще один вид пособия: кто получит от 200 тыс. до 800 тыс. грн

Украинцам могут выплачивать еще один вид пособия: кто получит от 200 тыс. до 800 тыс. грн

С первых дней войны не только военнослужащие, но и гражданские – госслужащие, коммунальщики, медики, водители, журналисты рискуют своей жизнью и здоровьем ради нашей победы. Среди них, к сожалению, не мало раненых и погибших во время исполнения должностных обязанностей .

Инициированно обсуждение проекта закона о поддержке работников, которые занимались публичной службой, профессиональной журналистской деятельностью или работали на объектах критической инфраструктуры и поэтому получили инвалидность.

Соответствующий законопроект №7353 зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно этому законопроекту тем украинцам, которые пострадали от военных действий во время выполнения своих служебных обязательств могут выплатить пособие в размере от 200 до 800 тысяч гривен.

Какими будут выплаты? Если работник при исполнении служебных обязанностей получил инвалидность, то в зависимости от группы получит следующие выплаты:

И группа – 800 тыс. грн,

II группа — 500 тыс. грн,

III группа – 200 тыс. грн.

В случае гибели работника сумма выплаты родным будет составлять один миллион гривен.

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