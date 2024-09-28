Украинцам на ВТО без российского паспорта присвоят новый статус – ЦТС

Жители оккупированных территорий получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Россияне и коллаборанты на временно оккупированных территориях вынуждают украинцев получать паспорта РФ. А кто до сих пор не получил российский документ – присваивают статус иностранных граждан или лиц без гражданства.

Отмечается, что уже с 1 января 2025 будет действовать эта норма. Кроме того, на сайте "миграционной службы" так называемой ЛНР указано, что совершеннолетние украинцы без документа РФ будут считаться иностранцами и будут иметь право проживать в Луганской области только до 31 декабря 2024 года.

"Граждане без российского паспорта на временно оккупированных территориях Украины получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства", – говорится в сообщении.

После нового года тех, кто не обменяет украинский паспорт, оккупанты обяжут стать на миграционный учет или получить разрешение на временное проживание. Еще таких украинцев внесут в специальный реестр иностранцев и будет считаться, что в стране они находятся незаконно.

Напомним, во временно захваченном Мелитополе россияне схватили несовершеннолетних. Их обвинили в "работе на СБУ".

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