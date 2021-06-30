Украинцам надо вернуть возможность путешествовать по миру — Шмыгаль о COVID-сертификатах

Шмыгаль поручил ускорить внедрение электронных COVID сертификатов.
Правительство Украины должно ускорить работу по внедрению украинских COVID-сертификатов, которые также будут использоваться для поездок в Евросоюз. Соответствующее поручение дал Кабмину премьер-министр Денис Шмыгаль.
Об этом он заявил на заседании правительства 30 июня.
По его словам, сертификат будет соответствовать европейским стандартам. Этот документ можно будет загрузить в приложение или на портале "Дія", а в дальнейшем получить у семейного врача.
"Дал поручение вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу по завершению аудита украинского электронного сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией. Наша цель — вернуть украинцам возможность беспрепятственно путешествовать по миру", — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, Шмыгаль добавил, что правительство уже приняло необходимое постановление Кабинета министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов.
"Все готово к запуску документов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирования", — подытожил он на заседании.
Напомним, что украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата.
Ранее сообщалось, что ЕС может признать Украинскую COVID-сертификаты до конца лета.
ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.