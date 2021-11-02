Украинцам назвали дату ожидаемого пика COVID-19 и предупредили о риске повторной вспышки

В Украине благодаря вакцинации меньше людей попадает в больницу.

Сейчас в Украине удалось остановить стремительный рост госпитализации и смертности от осложнений коронавируса, но риск повторной вспышки все еще актуален.

Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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По его словам, одна из причин стабилизации ситуации есть увеличение темпов вакцинации. Также результат может давать ограничение "красной" зоны.

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"Сейчас мы говорим о первых положительных признаках: госпитализация и уровень смертности прекратили высокий рост и временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне. Это очень необходимо для Украины сейчас, но это не означает, что это победа, что это уже пиковые нагрузки на систему здравоохранения, пиковые значения по выявленным случаям, госпитализации и смертности", — отметил Ганиченко.

В то же время он предупредил о высоком риске повторного роста.

"Говорить о стабилизации ситуации в Украине пока рано. Сможем говорить о стабилизации, когда увидим положительный тренд в течение двух-трех недель... В Украине возможен пик в течение первой половины ноября. Необходимо наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантин", — заявил эксперт.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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