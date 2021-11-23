Украинцам назвали вероятные сроки начала следующей волны COVID-19

Рост заболеваемости ожидается, если не будет введен локдаун.

Новая вспышка коронавируса может произойти в Украине уже с начала 2022 года. В целом, ситуация с COVID-19 в Украине будет зависеть от вспышки болезни в Европе и карантинных ограничений, которые будут действовать в государстве.

Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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"Мы ожидаем начала роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года. Рост заболеваемости с января 2022 года можно точно ожидать, если не будет введен локдаун, который в 2021 году помог отсрочить волну коронавируса — к середине февраля", - сказал Ганиченко.

По его словам, также будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько в Украине будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко 23 ноября заявил, что выявленные случаи COVID-19 и госпитализации в Украине демонстрируют ускорение спада. Также есть первые признаки спада смертей от последствий коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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