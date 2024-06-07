Украинцам обещают больше света: в областях введут новый режим отключений

С субботы, 8 июня, в Украине введут новый режим отключения света. Это поможет увеличить количество часов в сутки, когда будет электроснабжение.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время часа вопросов правительству, сообщает УНИАН.

"Начиная с субботы будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько нужно будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения", – рассказал чиновник.

По словам чиновника, в свою очередь оператор должен будет обеспечить введение очередей отключения, чтобы обеспечить этот лимит.

По подсчетам Минэнерго, количество очередей отключений должно быть меньше. Именно это, пояснил Власенко, "позволит обеспечить большее количество часов света в жилищах граждан".

Напомним, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что в Украине изменят лимиты электроэнергии. Чтобы согласно Конституции граждане имели единые права. В частности, на электроснабжение в сложившихся условиях.

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