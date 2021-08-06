Украинцам объяснили, когда после вакцинации против COVID-19 достигается самый высокий уровень защиты

Украинцам объяснили, когда после вакцинации против COVID-19 достигается самый высокий уровень защиты

Носить маски надо и после полного курса вакцинации.

Вакцинация против коронавируса является ключом к защите от всех штаммов COVID-19, включая индийскую мутацию "Дельта". Впрочем, для этого должен быть полный курс вакцинации, после которого начинает формироваться иммунитет к болезни, который позволит избежать осложнений и смерти.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

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В частности, отмечается, что самый высокий уровень защиты достигается, когда после последней дозы вакцины против коронавируса прошло 7-14 дней.

В то же время даже вакцинированы люди должны соблюдать карантина, чтобы не подвергать других опасности. В частности, Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют всем гражданам носить маски, сохранять социальную дистанцию.

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Напомним, украинцам объяснили, можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

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Кроме того, эксперты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca в Англии. Оказалось, что две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer или AstraZeneca почти столь же эффективные против более заразного штамма "Дельта", как и против ранее известной мутации "Альфа".

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