Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинцам назвали условие, при котором распространение коронавируса может замедлиться

Украинцам назвали условие, при котором распространение коронавируса может замедлиться

Google

Лица, которые вакцинировались или переболели коронавирусом, имеют базовый иммунитет.

Ситуация с распространением коронавируса в Украине может улучшиться, но все решат темпы вакцинации против COVID-19. В частности, темпы распространения вируса в регионах зависят от того, сколько жителей уже переболели или получили прививки.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире телеканала "Обозреватель".

Медик объяснила, что люди, которые уже вакцинировались или переболели коронавирусом, имеют большие шансы не попасть в больницу в случае заражения. Поэтому, по ее словам, если как можно больше украинцев получат прививки, темпы распространения COVID-19 замедлятся.

"Не считаем тех, кто переболел и привился. Прежде всего надо прививать тех, которые не болели. Те, кто переболел, сейчас уже не заболеют, по крайней мере в больницу они не попадут, так как они имеют базовый иммунитет, организм уже сталкивался с возбудителем", — отметила Мироненко.

По словам Мироненко, "Дельта" и другие возможные штаммы или волны коронавируса уже не будут сильно угрожать лицам, имеющим иммунитет. Врач привела пример и объяснила, что во время первой волны коронавируса болели одни лица, а во время второй — уже другие.

"Остались те, которые не болели и не прививались. Именно они сейчас болеют. Надо, чтобы они вакцинировались", — пояснила врач.

Как сообщалось, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что есть категория людей, которые не рискуют заболеть коронавирусом.

А врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больнице "Феофания" Светлана Гук поделилась, по каким симптомам можно диагностировать "Дельту".

Коронавирус в Украине: в больницы попадает все больше детей с подозрением на заболевание

Коронавирус в Украине: в больницы попадает все больше детей с подозрением на заболевание
Следующая публикация