Украинцам назвали условие, при котором распространение коронавируса может замедлиться

Лица, которые вакцинировались или переболели коронавирусом, имеют базовый иммунитет.

Ситуация с распространением коронавируса в Украине может улучшиться, но все решат темпы вакцинации против COVID-19. В частности, темпы распространения вируса в регионах зависят от того, сколько жителей уже переболели или получили прививки.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире телеканала "Обозреватель".

Медик объяснила, что люди, которые уже вакцинировались или переболели коронавирусом, имеют большие шансы не попасть в больницу в случае заражения. Поэтому, по ее словам, если как можно больше украинцев получат прививки, темпы распространения COVID-19 замедлятся.

"Не считаем тех, кто переболел и привился. Прежде всего надо прививать тех, которые не болели. Те, кто переболел, сейчас уже не заболеют, по крайней мере в больницу они не попадут, так как они имеют базовый иммунитет, организм уже сталкивался с возбудителем", — отметила Мироненко.

По словам Мироненко, "Дельта" и другие возможные штаммы или волны коронавируса уже не будут сильно угрожать лицам, имеющим иммунитет. Врач привела пример и объяснила, что во время первой волны коронавируса болели одни лица, а во время второй — уже другие.

"Остались те, которые не болели и не прививались. Именно они сейчас болеют. Надо, чтобы они вакцинировались", — пояснила врач.

Как сообщалось, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что есть категория людей, которые не рискуют заболеть коронавирусом.

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