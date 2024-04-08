Украинцам отключают свет из-за обстрелов: где сложная ситуация

Отключение света будут применяться в двух регионах страны.

Российская армия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру в Украине. В ночь на 8 апреля оккупанты обстреляли объекты в двух регионах страны.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По информации ведомства, россияне в ночь на 8 апреля дважды атаковали оборудование на высоковольтной подстанции в Запорожской области. БПЛА повредил оборудование объекта.

Также в результате обстрела накануне, 7 апреля, отключилась высоковольтная воздушная линия в Харьковской области, так что без тока осталась подстанция, которая обеспечивала светом бытовых потребителей в Харькове, однако неисправность удалось ликвидировать.

"В результате боевых действий одновременно отключились две высоковольтные линии в Днепропетровской области", – отметили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в целом в украинской энергосистеме отсутствует дефицит генерации.

В то же время, сложная ситуация со светом остается в Харькове и области.

В "Укрэнерго" сообщили, что 8 апреля графики почасовых отключений света в Харьковской области действуют с 6 утра.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 8 апреля обесточены 398 населенных пунктов. Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Напомним, что Financial Times написало, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины и использует высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев. Некоторые станции не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы.

С 22 по 29 марта россияне обстреляли семь украинских теплоэлектростанций — все в других регионах, кроме Киева, который имеет одну из лучших ПВО в стране. Российские ракеты также попали в две гидроэлектростанции.

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