Украинцам подробно объяснили, в течение какого времени после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться

Украинцам подробно объяснили, в течение какого времени после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться

Чтобы вакцинироваться после перенесенного COVID-19 не нужно ждать полгода.

Люди, переболевшие COVID-19, могут не ждать шесть месяцев и после того, как пройдут все симптомы острой болезни, прийти к своему семейному врачу и вакцинироваться. Решение об отсрочке прививки на полгода было принято в Украине в начале прививочной кампании, когда был ограничен доступ к вакцине.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Радио Свобода".

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"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку. Затем через определенный период времени, в зависимости от того, какой вакциной вы сделаете это прививки, повторить эту прививку и иметь "зеленый ковидный" сертификат, который будет издан в связи с вакцинацией", — высказался Ляшко.

Глава Минздрава объяснил, что раньше людям, которые переболели, рекомендовали отложить прививку на 6 месяцев. Но такое решение приняли в начале прививочной кампании, когда был ограничен доступ к вакцине. Сейчас в Украине ограничений по доступу к вакцины не существует. В стране есть более 10 млн доз.

"Тогда собрались национальный штаб и национальная группа экспертов по иммунопрофилактике и приняли решение, что лучше вакцину отдать старикам, которые не болели COVID-19. Те, кто болел, могут 6 месяцев подождать, потому что у них какой-никакой, но титр антител был, они были более защищены, чем те люди, которые не болели", — напомнил Виктор Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что вакцинироваться значительно проще, чем перенести болезнь, ведь привитые не попадают в реанимацию.

"Сегодня можно зайти в любую больницу — вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидных" госпиталях 97% — невакцинированные люди, в реанимации — все невакцинированные", — напомнил Ляшко.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее, кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко объяснила, что у людей после перенесенного коронавируса и сделанной прививки развивается более сильный иммунитет, который защитит от нового потенциального заражения.

В Минздраве рассказали, что заболеть повторно коронавирусом после выздоровления риск через 3-5 месяцев. Впрочем, случаи повторного инфицирования с интервалом в 1,5 месяца.

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