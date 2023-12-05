Украинцам показали, как приготовить ужин за 10 гривен: реакция Сети

В сети распространяется видео, как украинка приготовила ужин всего за 10 грн. В нее вошли: гречка, яйцо, огурец и морковь. Впрочем, также распространяются и сомнения относительно правильности подсчета и критические замечания по выбору продуктов.

Видео с процессом покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat.

При этом важно понимать:

все продукты она покупала на вес и поштучно;

10 грн у нее вышло за счет того, что за 1 подход было съедено не все купленное — общая сумма покупок превышает заявленную.

Из чего готовили ужин за 10 гривен

Для ужина в супермаркете было куплено 4 вида продуктов. В частности:

гречка – 118 г за 3,17 грн;

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

1 яйцо — 4,5 грн;

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

1 морковь — 100 граммов за 99 коп.;

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

1 огурец – 60 граммов за 7,19 грн.

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

Общая сумма вышла 15,85 грн. Однако в десятку автору видео уложиться все же удалось. Для этого:

гречки было сварено на 1,5 грн, то есть около 60 граммов. чуть меньше рекомендованных 75 граммов на 1 порцию;

огурца нарезано меньше половины – на 3 грн;

яйцо и морковь гуляли полностью.

“Сброси это тому, кто все время жалуется, что питаться сейчас слишком дорого. Давайте жить без лишних трат», — призвала автор видео.

Фото: Instagram bez_zaivyh_vytrat

Украинцы недовольны

Технически автору видео удалось достичь желаемого — приготовить ужин за 10 грн. Однако украинцы усомнились в правильности избранного подхода и проведении подсчета.

Дело в том, говорится в комментариях к видео, что не была учтена стоимость как дополнительных ингредиентов, так и средств для приготовления. В частности:

воды;

соли;

приправ;

масло;

электроэнергии;

газа.

Скриншот

Кроме того, пользователи соцсети обратили внимание на то, что блюдо не содержит мяса или мясопродуктов. На что автор видео, впрочем, честно призналась, что не уверена, что при таком раскладе сможет уложиться в 10 грн.

Скриншот

Впрочем, как в таком случае это коррелируется с шутками о жалующихся на дорогое питание непонятно.

Напомним, в начале декабря в Украине особенно подорожало мясо и мясные изделия. Заметен рост цен, в частности, на куриную продукцию.

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