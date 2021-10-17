Украинцам пообещали "беспрецедентное количество" вакцин против гриппа: в Минздраве раскрыли детали

Ожидается большое количество вакцин против гриппа, которое ранее в Украину еще не завозили.

Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество соответствующих препаратов в Украину. Именно над этим сейчас работают в Минздраве.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу и производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцин на территорию нашего государства", — высказался глава Минздрава.

По его словам, ожидается большое количество препаратов, которое пока в Украину не завозили. В то же время, Ляшко говорит, что договоренности о таких поставках еще не закрыты.

"Пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти", — отметил он.

Также Виктор Ляшко добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавируса грипп был вытеснен из циркуляции. В то же время глава Минздрава отметил, что вакцинироваться нужно и против гриппа, и против COVID-19.

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"И на это ряд факторов влияло. Карантинные ограничения, применяемые против капельной, аэрозольной группы, а именно дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Все это влияет и на сдерживание эпидемии гриппа", — подытожил он.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей. Какую уже можно приобрести в аптеках, читайте здесь.

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