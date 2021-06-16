Украинцам позволили снять маски в транспорте и людных местах: есть условия

На массовых мероприятиях маски не нужны, если у всех присутствующих есть недавние негативные результаты теста на COVID-19 или подтверждение полного курса вакцинации.
Правительство в Украине с 16 июня установило на всей территории страны "зеленый" уровень эпидемической опасности, которым ослабляется масочный режим. Средства индивидуальной защиты в общественных местах можно не надевать при нескольких условиях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений гражданам разрешено находиться без масок, если они имеют один из следующих документов:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, добавленными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях
"В общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима. Соответственно работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношением масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников", — отмечается в сообщении Минздрава.
Напомним, в Украине ослаблено некоторые карантинные ограничения, в частности, о проведении массовых мероприятий и соблюдение дистанции.
Как сообщалось, в Украине отменено обязательное наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР после возвращения из-за границы, чтобы не проходить самоизоляцию. Речь идет о гражданах Украины или иностранцах с видом на жительство.
Также в Украине временно прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Обязательное карантинное требование отменили, пока страна будет находиться в "зеленой" зоне ограничений.