Украинцам придет третья платежка за газ: за что придется платить дополнительно

Определенная категория украинцев считает, что газовщики ответственны за трубы во всех домах и без дополнительных договоров.

В третьей платежке за газ указывается стоимость содержания внутридомовых сетей.

Об этом сообщает издание Газправда.

Законодательство предоставило право владельцу выбирать организацию, которая исключительно на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы по техническому обслуживанию внутридомовых сетей. Это может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие на это соответствующие разрешения.

"Таким образом, владелец понимает, за что именно он будет платить средства и контролирует соблюдение выполнения договорных обязательств исполнителя ТО. Ведь надлежащая работа газовых коммуникаций является залогом безопасности жизнедеятельности всех жителей домохозяйства. В случаях выявления нарушений — собственник может жаловаться на недобросовестное предприятие в соответствующие инстанции", – говорится в сообщении.

Эксперт-консультант ГазПравды отмечает, что действующее законодательство содержит оговорку, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается. Однако до завершения окончательного реформирования нормативно-правовой базы в этой сфере прекращение газоснабжения облгазами может считаться манипулятивным и нарушением прав его жителей.

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После заключения договора:

Один раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверяют наличие свободного доступа к ним, состояние окраски и крепления газопровода, наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома, состояние уплотнения межтрубного пространства, очищают его от грязи и, в случае необходимости, восстанавливающие его.

В многоквартирных домах раз в 6 месяцев, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, осуществляется проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением выявленных утечек газа. Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже – всего 1 раз в год.

до начала и после окончания отопительного сезона, осуществляется проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением выявленных утечек газа. Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже – Ежегодно одновременно с техосмотром газового оборудования осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

одновременно с техосмотром газового оборудования осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Также не реже одного раза в год поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений.

поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений. Раз в год проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очищение от остатков коррозии и смазки.

Напомним, украинцам будут по-новому считать распределение газа.

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