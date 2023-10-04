Украинцам приходят платежки за газ с "лишними" кубометрами: "Нафтогаз" назвал причины

Со схожей жалобой на платежку за август в "Нафтогаз" обратилась клиентка.

Украинцы могут столкнуться с завышенными суммами в платежках за газ и лишними кубами из-за того, что передают показания счетчиков несвоевременно.

Об этом сообщает "Нафтогаз".

В "Нефтегазе" рассказали, как они решали вопросы клиентки, которая обратилась к ним из-за начисления лишних кубов за август.

Сначала специалисты проверили зафиксированные клиенткой объемы потребляемого газа. Оказалось, что с мая по август она не передавала показания счетчика, поскольку временно переехала с семьей из Киева на запад страны.

Как производятся начисления в таких случаях?

Начисление производится расчетным способом. То есть, объемы потребленного газа определяются на основе месячного объема потребления за аналогичный период прошлого года. Следовательно, цифры отличаются от фактических.

Что можно сделать?

Чтобы начисленные объемы газа совпадали с реальным потреблением, следует передавать показания счетчиков вовремя — с 28 по 5 число ежемесячно.

Если клиент временно не проживает в доме и не пользовался газом, то следует ежемесячно передавать фактические неизменные показания.

Напомним, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать читайте в новости.

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