Украинцам приходят сообщения об "эвакуации" из Харькова: что говорят в МВД

МВД Украины предупреждает о фейковых сообщениях об эвакуации из Харькова.

В Украине предостерегли граждан от фейковых сообщений, якобы поступающих от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с призывами к эвакуации из Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"На самом деле это очередной вражеский фейк, цель которого – посеять панические настроения среди общества. Потребности в эвакуации жителей Харькова пока нет", — подчеркнули в МВД.

МВД Украины предупреждает о фейковых сообщениях об эвакуации из Харькова / Фото: Пресс-служба МВД Украины

Напомним, в Центре противодействия дезинформации опровергли фейки РФ о "взятии" Волчанская и якобы отсутствие оборонных фортификаций.

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