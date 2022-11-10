Украинцам рассказали, как уменьшить расходы на тепло и что делать, если исчезнет отопление

В столице уже начался отопительный сезон, но в Украине ожидается одна из самых сложных зим. Рекомендации КГГА как сэкономить, снизив теплозатраты в квартире и как действовать в случае отключения отопления, читайте в материале ТСН. ua

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, готовясь к сложной зиме, ситуация в городе контролируется и поводов для паники нет. КГГА призывают жителей города уменьшить тепловые потери в своих домах, для этого советуют следовать следующим советам :

Рационально используйте тепло

Если в доме установлен индивидуальный тепловой пункт, вместе с соседями обратитесь к управляющему ЖЭК или ОСМД, или найдите специалиста, чтобы установить в квартирах температуру не более 18 градусов и максимально экономный режим теплопотребления.

Если есть возможность регулировать отопление, поддерживайте температуру не более 18 градусов. Уменьшайте температуру в комнатах, которые не используете, когда ложитесь спать или уходите из дома.

Подготовьте окна

Отрегулируйте фурнитуру окон, чтобы они плотно закрывались и не было сквозняка.

Установите на окнах резиновые уплотнители, если они отсутствуют или повреждены и потеряли эластичность.

Позаботьтесь об утеплении двери

Утеплите уплотнителем входную дверь по периметру створок. Если у вас двойная входная дверь, закрывайте обе.

Всегда держите закрытыми дополнительные двери на входе к подъезду (тамбурные двери), проверьте наличие доводчика и обратитесь в обслуживающую организацию, если его нет.

Уменьшите теплопотери

Держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели.

Наклейте фольгированный теплоотражающий экран на стену за батареей.

Держите закрытыми все окна, в том числе на балконе или лоджии. Закрывайте на ночь окна шторами, роллетами, жалюзи, но держите открытую батарею.

Что делать, если исчезнет отопление

Следите за официальными сообщениями городских властей о возможных авариях.

Плотно закройте окна шторами, жалюзи, роллетами.

Включите дополнительные источники тепла. Но не больше одного электрообогревателя – может не выдержать сеть.

Пейте и ешьте горячее.

Узнайте, где расположены пункты обогрева.

Переезжайте к родственникам и знакомым, имеющим отопление. Заранее договоритесь о совместных действиях.

Советы КГГА. Что делать если исчезнет отопление

Чтобы уберечься от несчастных случаев:

не грейтесь с помощью неприспособленных средств (например, газовой плиты),

не используйте в квартирах «буржуйки», бензиновые дизельные генераторы, газовые баллоны,

не включайте более одного электрообогревателя,

не употребляйте алкогольные напитки ради ложного ощущения согревания.

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