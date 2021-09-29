Украинцам рассказали, как во время локдауна полиция будет проверять COVID-сертификаты

Украинцам рассказали, как во время локдауна полиция будет проверять COVID-сертификаты

Нацполиция и Госпродпотребслужба являются компетентными органами, которые имеют право проверять силу COVID сертификатов.

В Украине полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду. Сейчас уже разработано необходимое программное обеспечение.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

По его словам, если в Украине введут локдаун, то ограничений для вакцинированных лиц будет меньше. Но, чтобы воспользоваться этими преимуществами необходимо иметь с собой внутренний сертификат вакцинации. В нем должен быть QR-код, он является подтверждением подлинности документа.

"Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат с "Дії" или сканировать бумажный его вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. Через несколько дней этот процесс полностью наладится", — сказал он.

Отметим, что Нацполиция и Госпродпотребслужба являются компетентными органами, которые имеют право проверять силу таких сертификатов.

Как сообщалось, руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали "ковидные" свидетельства, могут отстранить от работы . Минздрав намерен обратиться с соответствующей инициативой к владельцам заведений здравоохранения, где были выявлены нарушения. Если нарушение будет обнаружено повторно, Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии медицинского учреждения.

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