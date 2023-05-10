Украинцам разослали новые платежки за газ, но не всем: почему так

Части клиентов "Нафтогаза" платежки поступят после 20 мая.
Компания "Нафтогаз Украины" сформировала и разослала украинцам новые платежи за потребленный в апреле газ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаз Украины".
Сейчас увидеть счета за потребленный в апреле газ могут только те клиенты, которые отказались от бумажных платежек. Если вы выбрали печатный счет за газ, то он поступит "Укрпочтой" после 20 мая.
В "Нафтогазе" напомнили, что получить счет за газ можно:
- в личном кабинете на my.gas.ua,
- в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply, Facebook Messenger,
- на электронную почту (e-mail),
- в терминалах самообслуживания.
Оплатить газ можно с помощью популярных платежных систем, в банковских или почтовых отделениях или в платежных терминалах.
Напомним, ранее в "Нафтогазе Украины" сообщили, что годовой тариф компании на газ в период с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года останется на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС).
Читайте также: