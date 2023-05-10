Украинцам разослали новые платежки за газ, но не всем: почему так

Компания "Нафтогаз Украины" сформировала и разослала украинцам новые платежи за потребленный в апреле газ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаз Украины".

Сейчас увидеть счета за потребленный в апреле газ могут только те клиенты, которые отказались от бумажных платежек. Если вы выбрали печатный счет за газ, то он поступит "Укрпочтой" после 20 мая.

Также читайте Новые тарифы на свет: когда украинцам ожидать повышения

В "Нафтогазе" напомнили, что получить счет за газ можно:

в личном кабинете на my.gas.ua,

в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply, Facebook Messenger,

на электронную почту (e-mail),

в терминалах самообслуживания.

Оплатить газ можно с помощью популярных платежных систем, в банковских или почтовых отделениях или в платежных терминалах.

Напомним, ранее в "Нафтогазе Украины" сообщили, что годовой тариф компании на газ в период с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года останется на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Читайте также: